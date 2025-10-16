FC Inter 1908
Inter, numeri storici: Marotta rilancia. E queste sue parole sono passate inosservate

Nella giornata di ieri, l'Inter ha reso noti i numeri del bilancio 24-25, che ha fatto segnare risultati record nella storia del club nerazzurro
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Nella giornata di ieri, l'Inter ha reso noti i numeri del bilancio 24-25, che ha fatto segnare risultati record nella storia del club nerazzurro. Numeri arrivati anche grazie ai risultati della stagione sotto la guida di Simone Inzaghi: una stagione chiusa senza trofei, è vero, ma che a livello economico ha rappresentato un vero toccasana per la società. Tanto è vero che Marotta non ha mancato di ringraziare l'ex allenatore. Frasi passate quasi inosservate, ma che riflettono l'alto livello raggiunto sotto la gestione Inzaghi. Scrive Tuttosport:

"Zero titoli, ma tanti soldi. La scorsa stagione, per l’Inter, si potrebbe riassumere così. L’assemblea dei soci del club ha approvato ieri il bilancio per l’anno fiscale 2024/25, che fa segnare un record: i ricavi salgono a 567 milioni di euro, il valore più alto di sempre in Serie A, al netto del player trading. A far sorridere i conti è soprattutto l’utile da 35,4 milioni di euro".

"A trascinare i conti della società di viale della Liberazione, le prestazioni dell’annata chiusa con l'addio a Simone Inzaghi, non casualmente ringraziato nel suo discorso dallo stesso Marotta: l’amarezza per il 5-0 di Monaco non fa passare in secondo piano i 136,6 milioni di euro guadagnati dal percorso in Champions League. Sommati ai quasi 31,4 milioni incassati dalla Fifa per il nuovo Mondiale per club si tocca quota 168: circa il 30% del fatturato complessivo. Senza considerare i ricavi da stadio, che chiudono a quota 98,8 milioni, e l’aumento dei proventi commerciali. Insomma: se Inzaghi non è più in panchina, e il nuovo corso con Cristian Chivu pare iniziato nel migliore dei modi, la lunga coda di quattro anni ad altissimo livello si fa apprezzare".

(Fonte: Tuttosport)

