Nella giornata di ieri, l'Inter ha reso noti i numeri del bilancio 24-25, che ha fatto segnare risultati record nella storia del club nerazzurro. Numeri arrivati anche grazie ai risultati della stagione sotto la guida di Simone Inzaghi: una stagione chiusa senza trofei, è vero, ma che a livello economico ha rappresentato un vero toccasana per la società. Tanto è vero che Marotta non ha mancato di ringraziare l'ex allenatore. Frasi passate quasi inosservate, ma che riflettono l'alto livello raggiunto sotto la gestione Inzaghi. Scrive Tuttosport:
Inter, numeri storici: Marotta rilancia. E queste sue parole sono passate inosservate
"Zero titoli, ma tanti soldi. La scorsa stagione, per l’Inter, si potrebbe riassumere così. L’assemblea dei soci del club ha approvato ieri il bilancio per l’anno fiscale 2024/25, che fa segnare un record: i ricavi salgono a 567 milioni di euro, il valore più alto di sempre in Serie A, al netto del player trading. A far sorridere i conti è soprattutto l’utile da 35,4 milioni di euro".
"A trascinare i conti della società di viale della Liberazione, le prestazioni dell’annata chiusa con l'addio a Simone Inzaghi, non casualmente ringraziato nel suo discorso dallo stesso Marotta: l’amarezza per il 5-0 di Monaco non fa passare in secondo piano i 136,6 milioni di euro guadagnati dal percorso in Champions League. Sommati ai quasi 31,4 milioni incassati dalla Fifa per il nuovo Mondiale per club si tocca quota 168: circa il 30% del fatturato complessivo. Senza considerare i ricavi da stadio, che chiudono a quota 98,8 milioni, e l’aumento dei proventi commerciali. Insomma: se Inzaghi non è più in panchina, e il nuovo corso con Cristian Chivu pare iniziato nel migliore dei modi, la lunga coda di quattro anni ad altissimo livello si fa apprezzare".
