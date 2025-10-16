Nella giornata di ieri, l'Inter ha reso noti i numeri del bilancio 24-25, che ha fatto segnare risultati record nella storia del club nerazzurro

Nella giornata di ieri, l'Inter ha reso noti i numeri del bilancio 24-25, che ha fatto segnare risultati record nella storia del club nerazzurro. Numeri arrivati anche grazie ai risultati della stagione sotto la guida di Simone Inzaghi: una stagione chiusa senza trofei, è vero, ma che a livello economico ha rappresentato un vero toccasana per la società. Tanto è vero che Marotta non ha mancato di ringraziare l'ex allenatore. Frasi passate quasi inosservate, ma che riflettono l'alto livello raggiunto sotto la gestione Inzaghi. Scrive Tuttosport: