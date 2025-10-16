L'Inter viaggia a vele spiegate nel futuro, trascinata da ricavi record e un utile netto che fa sorridere Oaktree. La proprietà americana, molto attenta alla salute economico-finanziaria del club, non farà comunque certo mancare investimenti. Come ricorda Tuttosport, infatti, già a settembre si faceva riferimento a 100 milioni pronti per un grosso investimento di ampliamento dei centri sportivi nerazzurri. Si legge:

"Resta elevato il debito, anche se ridotto: i debiti complessivi sono scesi da 734,8 a 660 milioni, l’indebitamento finanziario netto cala a -248,4 milioni, alla luce del leggero aumento di liquidità e dei debiti finanziari aumentati per fronteggiare l’operazione di ampliamento dei centri sportivi".

"A settembre, nell’approvare il progetto di bilancio, il CdA aveva fatto riferimento a un progetto di investimento da circa 100 milioni per i campi di allenamento: il primo passo è tracciato nel bilancio consolidato dove, per investire in maniera massiccia sulla Pinetina e su Interello (dove sarà concentrata anche l’attività del settore femminile, oltre che giovanile), sono comunicati tre finanziamenti per 40 milioni complessivi. Quanto alla squadra, il monte stipendi sale di circa 18 milioni. Ufficializzati i costi degli acquisti definiti prima del 30 giugno: 15,5 milioni per Petar Sucic e 24,5 per Luis Henrique, fermo a 138’ in campionato".