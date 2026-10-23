Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Dopo gli errori contro Real Madrid e Club Brugge, Josep Martinez si è riscattato contro lo Shakhtar, risultando decisivo ai fini della vittoria dell'Inter. Una bella iniezione di fiducia per il portiere spagnolo, che per Chivu rimane il titolare. Nelle prossime gare giocherà Provedel, ma Tuttosport spiega la situazione: "Giusto che Provedel metta pressione a Pepo Martinez anche se - al momento - Cristian Chivu non ha intenzione di stravolgere i ruoli in porta. L'allenatore è molto attento agli equilibri all'interno dello spogliatoio e - non va dimenticato - anche l'anno scorso difese Yann Sommer quando erano emerse perplessità sulla parabola discendente dello svizzero.

Getty Images

Per Martinez il ragionamento è diverso: la scelta di dargli i gradi da titolare è stata frutto anche delle esigenze economiche del club. L'Inter infatti aveva bloccato Guglielmo Vicario ma i costi dell'operazione avrebbero complicato la corsa a Curtis Jones, obiettivo primario per l'allenatore che - contestualmente - ha dato il placet all'idea di promuovere lo spagnolo a erede di Sommer".