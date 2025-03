A questo punto si tratta di immaginare come Inzaghi vorrà gestire la nuova situazione. Sommer, dopo la frattura al pollice, ha fatto di tutto per accelerare il rientro. E, infatti, era già in panchina a Rotterdam. Contro il Monza, però, chi sarà il titolare? Forse con l’infortunio ancora caldo, un altro giro in panchina per lo svizzero sarebbe più utile. Da lì in poi, c'è un territorio ancora da esplorare. Anche se è difficile immaginare un cambio di gerarchie in corsa. Sommer, insomma, pare destinato a chiudere la stagione da titolare. Lasciando, evidentemente, la Coppa Italia a Martinez, atteso quindi dai due derby con il Milan e, nel caso, alla finale. Il ribaltone, allora, potrebbe consumarsi in vista della prossima stagione. Seguendo, peraltro, i programmi ipotizzati anche in viale Liberazione. Altrimenti, la scorsa estate, non sarebbero stati spesi ben 13,5 milioni per Martinez. C’era chi aveva etichettato come sbagliato quell’investimento. Ebbene, ora si è dovuto ricredere”, si legge