Il mercato interista, fra entrate e uscite, non terminerà di certo qui, ma i vertici del club sono soddisfatti di questo inizio. Così scrive Tuttosport: "Tra i vertici nerazzurri, constatato anche quanto fatto finora dalle rivali, traspare soddisfazione per essersi mossi per tempo e aver rinforzato subito la squadra con due acquisti importanti per l'imminente competizione mondiale. Per migliorare ancora di più la rosa per la prossima stagione non c'è fretta, vista tutta l'estate a disposizione. Discorso che vale anche per le cessioni".