La Gazzetta dello Sport ha giudicato il mercato invernale dell'Inter. Due cessioni in prestito e un arrivo, oltre all'affare in prospettiva

Si è chiuso lunedì il mercato di gennaio, l'Inter ha effettuato un solo colpo: Zalewski dalla Roma, arrivato in prestito per sostituire Buchanan andato al Villarreal. Poi ha operato per la prossima stagione, garantendosi Sucic. Il club nerazzurro ha realizzato un'altra cessione, quella di Palacios in prestito al Monza, dove potrebbe trovare maggiore spazio.