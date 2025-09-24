FC Inter 1908
Messaggero – Lotito: “Lazio non sta fallendo, fake news”. Ma a gennaio un big andrà via

"Io vado avanti per la mia strada, con me il futuro di questo club è garantito", ha detto Claudio Lotito al Messaggero
Matteo Pifferi 

Sulle colonne de il Messaggero sono riportate alcune dichiarazioni del presidente della Lazio, Claudio Lotito: «Vengono messe in giro false voci ad hoc sul fatto che la società stia fallendo, quando abbiamo 300 milioni di patrimonio immobiliare e altri 300 di parco giocatori. Io vado avanti per la mia strada, con me il futuro di questo club è garantito».

Lotito, poi, prevede il ritorno all’equilibrio economico-finanziario-patrimoniale nel breve-medio termine, tramite «la possibilità di operare nel trading dei diritti alle prestazioni sportive, il ritorno alle competizioni internazionali con i relativi introiti, la stipula di nuovi contratti di sponsorizzazione, e la valorizzazione di asset della Lazio».

"In inverno il mercato a saldo zero (uno entra, uno esce, ma con lo stesso ingaggio, e Insigne aspetta questo) è comunque già garantito dalle cessioni di Marcos Antonio (4,2 milioni), Casale (6,449) e Tchaouna (15,25), ma sanare in toto la situazione diventa fondamentale per non ritrovarsi punto a capo e incorrere in nuovi stop a giugno prossimo.

Se Lotito non dovesse riuscire a farlo subito, ovviamente il piano B sarebbe quello di cedere big nella prossima sessione di mercato, facendo più plusvalenze a bilancio. Almeno un’uscita servirà senz’altro perché il decremento nei prossimi mesi sarà superiore ai 49,74 milioni, quando non figureranno nemmeno più gli introiti dell'Europa League, e non solo quelli della Champions. Mandas e Gila sono i principali indiziati, ma il portierino greco va rilanciato per tornare nelle mire del Wolverhampton", commenta il Messaggero.

