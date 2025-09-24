Finalmente domenica sera ha avuto la sua occasione per mettersi in mostra: Luis Henrique si è presentato a San Siro, stavolta non per una manciata di minuti ma per un importante spezzone di gara. E il brasiliano è al lavoro per entrare sempre di più con forza nelle scelte di Chivu, come si legge sul Corriere dello Sport: "Senza considerare la parentesi del Mondiale per club, a distanza di alcuni mesi c’era tanta attesa per toccare con mano il suo reale inserimento nella nuova Inter di Chivu. Il primo vero spezzone di gara per Luis Henrique è arrivato domenica scorsa contro il Sassuolo, quando ha preso il posto di Dumfries sulla corsia destra per gli ultimi 25 minuti. Nelle altre occasioni era sempre rimasto in panchina e i 4 minuti giocati con il Torino, a risultato pienamente acquisito, non avevano fatto testo. Stavolta l’ex Marsiglia è riuscito a dimostrare le sue doti da dribblatore, entrando in campo con il piglio giusto e rimanendo fino in fondo al centro della scena, come dimostra lo zampino sull’autogol causato da Carlos Augusto e l'idea di innescare l’azione che poi ha portato alla rovesciata di Pio Esposito.