Il tecnico ha mantenuto per il momento l'impianto tattico, ma sta lavorando tanto sull'intensità in allenamento

Il nuovo tecnico dell'Inter, Cristian Chivu , vuole partire forte nella prossima stagione. Per questo chiede alla squadra grande intensità in questa preparazione che la squadra sta svolgendo ad Appiano Gentile.

"Un dittatore democratico. Risponde così Cristian Chivu, col sorriso accennato e l’occhio furbo. Ha ereditato l’Inter da Simone Inzaghi e almeno tatticamente non l’ha rivoltata come un calzino. Gli si attribuisce il merito (e l’intelligenza) di una rivoluzione soft, ma la preparazione cominciata dieci giorni fa di morbido ha ben poco. Chi vive alla Pinetina — calciatori compresi — ne vede eccome di differenze, a furia di tirare il fiato durante le doppie sedute di allenamento. Il romeno è così, uno tosto: personalità, consapevolezza e quella ruvidezza mascherata, esattamente come era da difensore", racconta il Corriere della Sera.

Chivu è ripartito da zero con una squadra non abituata a doppie sedute quotidiane, ciascuna di un’ora e mezza (30 minuti in più rispetto a quelle di Inzaghi) precedute da una seduta in palestra, per ridurre il rischio infortuni. Corpo, mente, ritmo, attenzione alle tabelle alimentari.