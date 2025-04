Libero – Milan, la saga delle figuracce continua. Di Paratici si sapeva ma…

Il quotidiano Libero parla di quanto sta accadendo in casa Milan. Paratici sembrava dall'essere un passo dal firmare con i rossoneri e sarebbe diventato il nuovo direttore sportivo. "È per forza un ripensamento dettato da pressioni interne o esterne perché gli impedimenti a proposito di Paratici erano noti a tutti, alla peggio bastava cercare in rete. Di certo li conosceva bene anche Furlani che ha condotto i colloqui", si legge su Libero.

"Un dirigente del Milan deputato alla scelta più importante degli ultimi due anni non avrebbe nemmeno dovuto avvicinarsi a un ds in una situazione simile a quella di Paratici. Una situazione folle, se ci si pensa: inibito sul piano professionale fino al 20 luglio, costretto a manovre stravaganti per fare il lavoro per cui sarebbe stato assunto e a processo su quello penale nelle prossime settimane. Invece i colloqui ci sono stati, la preferenza per Paratici c’era. Il processo che ha portato a questo epilogo fa a pugni con la storia del club. Galliani avrebbe mai ammesso che il club era alla ricerca di un ds mentre era in effetti alla ricerca di un ds? Se lo sarebbe tenuto per sé e avrebbe puntato dritto al nome desiderato, senza incontrarne due, tre, quattro, dieci, come invece sembra essere accaduto", si legge ancora.