Un vero e proprio spot per il calcio italiano. Almeno per quanto riguarda il numero di spettatori che seguiranno la partita e l'incasso da record previsto, in attesa di vedere quanto Milan e Inter faranno vedere sul campo. La Gazzetta dello Sport elenca alcuni dati relativi al : "Milan-Inter di stasera registrerà l'incasso più alto della storia della Serie A, battendo il record stabilito nel derby d'andata. Attesi 75.500 spettatori, mentre nelle casse rossonere entreranno tra gli 8,7 e i 9 milioni di euro".
Milan-Inter spot per l’Italia: record d’incasso per la Serie A, San Siro tutto esaurito
Sale l'attesa in vista della stracittadina milanese in programma questa sera: una sfida che prevede numeri incredibili
"Tutto esaurito anche nelle aree hospitality, che ospiteranno circa 5 mila persone. Quasi cento i Paesi che saranno rappresentati da coloro che hanno acquistato il biglietto d'ingresso e 220 giornalisti accreditati. A bordo campo cinquanta fotografi e venticinque social media manager. Mentre il derby sarà visibile in tv o su internet in oltre 200 nazioni".
