Un vero e proprio spot per il calcio italiano. Almeno per quanto riguarda il numero di spettatori che seguiranno la partita e l'incasso da record previsto, in attesa di vedere quanto Milan e Inter faranno vedere sul campo. La Gazzetta dello Sport elenca alcuni dati relativi al : "Milan-Inter di stasera registrerà l'incasso più alto della storia della Serie A, battendo il record stabilito nel derby d'andata. Attesi 75.500 spettatori, mentre nelle casse rossonere entreranno tra gli 8,7 e i 9 milioni di euro".