Il giorno del derby di Milano è arrivato: Inter e Milan si affrontano questa sera a San Siro in una sfida che potrà dire molto in ottica scudetto. Ancora qualche dubbio di formazione per Cristan Chivu, che potrebbe essere costretto a rinunciare a Marcus Thuram per un attacco di febbre alla vigilia del match.

Così scrive La Gazzetta dello Sport: "Anche senza Lautaro, che ha pranzato con la squadra insieme al presidente Marotta ad Appiano e stasera tiferà dalla panchina, e forse senza Thuram, bloccato dalla febbre. Tocca alla coppia più giovane e inedita, Pio con Bonny. [...] Esclusa l'ipotesi di partire con una sola punta, come a Como in Coppa Italia: si torna al 3-5-2, con 8 novità attese di formazione".

"A centrocampo il dubbio strategico sembra essere stato scioltodurante la rifinitura: Calhanoglu non ha ancora abbastanza ritmo, avrebbe forse giocato la seconda partita di fila se dall'altra parte non ci fosse stato il Milan. Non stasera. Probabile panchina dunque, ma il rigore sbagliato all'andata non c'entra niente. La scelta è tecnico-tattica e risponde all'idea di rispolverare Mkhitaryan (3 reti nei derby milanesi) e lasciare Zielinski nel mezzo a infastidire Modric".