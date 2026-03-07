Il derby di domani sera diventerà la partita di Serie A con l’incasso più alto della storia . Il cassiere di via Aldo Rossi ieri aveva ancora la calcolatrice accesa e solo nelle prossime ore sapremo l’ammontare preciso della somma, ma è già certo che la cifra (lorda) supererà il precedente primato stabilito proprio in occasione del derby d’andata, in casa dell’Inter, quando nella cassaforte nerazzurra finirono 8.649.494 euro. Al momento c’è una certezza che vuol dire record di tutti i tempi per la Serie A: l’incasso sarà superiore agli 8,7 milioni, ma non dovrebbe raggiungere quota 9 milioni. I biglietti sono praticamente introvabili da giorni e i presenti sugli spalti saranno oltre 75.500 con la Nord, che stavolta sarà il settore ospiti, tutta interista e la Sud che “ruggirà” insieme al resto dell’impianto per spingere il Diavolo verso la vittoria. Prima di quello di domani sera, l’incasso record della storia del Milan risaliva al derby della scorsa stagione, per la precisione il 2 febbraio 2025, quando era stata toccata quota 7.344.878 euro", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Il popolo del Diavolo con questo nuovo sold out si conferma... da scudetto ed è il primo in Italia per affluenza durante gli incontri di Serie A (la media attuale, 72.844, domani sera sarà ritoccata verso l’alto). Il vantaggio rispetto alla media casalinga in campionato dell’Inter (71.758) sarà aumentato, in attesa delle ultime gare della stagione che promettono di richiamare un pubblico importante. Perché in palio ci saranno punti “pesanti” nella corsa alla qualificazione in Champions League o magari per la lotta scudetto. Domani sera ne sapremo di più. Nel frattempo resta il dato dei quasi cento Paesi che saranno rappresentati da coloro che hanno acquistato il biglietto d’ingresso allo stadio e dei duecentoventi posti della tribuna stampa che saranno tutti occupati. A bordo campo cinquanta fotografi e venticinque social media manager che racconteranno i momenti della partita attraverso contenuti e prospettive originali. Ancora più vasta naturalmente la platea televisiva, impossibile da stimare preventivamente, ma visto che ci saranno numerosi broadcaster internazionali e che il segnale sarà distribuito in tutto il mondo da tv lineari e piattaforme Ott, saranno oltre 200 i Paesi dove sarà visibile la stracittadina milanese. Un San Siro tutto esaurito e carico di entusiasmo (le riprese saranno garantite da 28 telecamere, tra le quali una spettacolare Spider-Cam) sarà un bel biglietto da visita per l’intera Serie A".