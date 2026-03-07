Trofei, lotte e conti: la bilancia del derby dice Inter

Negli ultimi sei precedenti l'Inter ha trovato solo due pareggi contro i rossoneri ma il club nerazzurro dal 2020 è stato quello più continua nella corsa al titolo

Eva A. Provenzano Caporedattore 7 marzo 2026 (modifica il 7 marzo 2026 | 09:16)

In arrivo un altro derby. E il Corriere dello Sport mette a confronto le due rivali che dal 2020 hanno lottato per lo scudetto svariate volte. Più nessuno ha fatto il bis scudetto, ma l'Inter è sempre stata lì a lottare raccogliendo lo scudetto del 2021 con Conte e quello del 2024 con Inzaghi in panchina. Il club rossonero ha vinto nel 2022 mentre il Napoli ha vinto nel 2023 e nel 2025. Sicuramente la squadra nerazzurra è quella che ha lottato con più continuità per il titolo: un anno fa lo ha sfiorato per un punto. Oggi è a +10 sul Milan e a +11 sul Napoli (che ieri sera ha battuto il Torino 2-1).

Difficile non dire che il derby di stasera vale tanto. "Il derby è tornato a contare per il titolo e che, in alcune occasioni recenti, si è pure rivelato una chiave nella corsa tricolore. Nel 2021, ad esempio, con un netto 3-0 l’Inter spiccò il volo definitivo dopo aver inseguito a lungo il Milan. L’anno successivo, la vittoria in rimonta del Diavolo diede il là al ribaltone che permise ai rossoneri di trionfare. Nel 2024, invece, proprio vincendo la stracittadina, l’Inter si laureò matematicamente campione d’Italia, con tanto di seconda stella", si legge sul Corriere dello Sport.

Precedenti — "I nerazzurri hanno rimediato appena 2 pareggi negli ultimi 6 incroci. Dal 2020-2021, considerando tutte le competizioni, quindi anche Coppa Italia, Supercoppa e Champions, Milan e Inter si sono affrontate ben 20 volte (5 sfide nel 2022-2023 e nel 2024-2025). La bilancia pende dalla parte nerazzurra, anche se non di molto: 9 successi contro 7 (4 i pareggi). Decisamente più sbilanciato il computo dei punti in campionato: 489 contro 430, quindi un quasi +60 per l’Inter. Del resto, solo una volta il Diavolo è riuscito a essere avanti: nel 2021-2022 e, guarda caso, fu scudetto", si legge.

Sempre dal 2020 "L'Inter ha conquistato due Supercoppe e pure due Coppe Italia: insomma 6 trofei contro 2. E il merito del club di viale Liberazione è anche nel saldo di mercato, attivo di quasi 30 milioni. Tante scelte azzeccate, dunque. Come, invece, non è accaduto alla società rossonera, che ha registrato un -263,87 milioni nelle operazioni mercantili. L’attuale rosa interista è costata decisamente meno rispetto a quella rossonera: circa un centinaio di milioni. Ma, ad oggi, vale molto di più: quasi 670 contro poco meno di 500", si legge ancora sul quotidiano sportivo. All'Inter ci sono le stesse figure dirigenziali ormai da anni, anche dopo l'addio di Suning sono rimaste sostanzialmente le stesse. Al Milan ci sono stati diversi cambi anche in dirigenza. I rossoneri sono arrivati già tre anni fa al pareggio di bilancio. L'Inter ha fatto registrare il segno + a giugno 2025.

(Fonte: cds)