"Milan-Lazio 1-0. Sesta vittoria su otto di misura per i rossoneri. Manuale dell’allegrismo, capitolo ennesimo, anche nel finale in cui l’arbitro Collu espelle Allegri che lo ostacola prima della revisione al Var". Apre così l'articolo di Libero in merito alla vittoria del Milan contro la Lazio.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Libero sul Milan: “Contro la Lazio vittoria da manuale dell’allegrismo. E ora…”
news
Libero sul Milan: “Contro la Lazio vittoria da manuale dell’allegrismo. E ora…”
L'articolo di Libero sulla vittoria del Milan contro la Lazio per 1-0: decide il match il gol di Leao
"È l’ennesimo episodio estratto dal vangelo secondo Allegri, per il quale basta un’occasione per segnare, se questa occasione è pulita. Anche la crescita di Leao nel ruolo di attaccante puro è opera di Max, che ci ha creduto e lavorato", spiega sempre il quotidiano.
"Il Milan offre anche un paio di azioni pregevoli che ricordano l’altra metà dell’allegrismo. La solidità mentale e tattica raggiunta, comunque, è impressionante se si pensa al caos che lo scorso anno regnava sovrano in questa squadra. I rossoneri sanno cosa fare e sono coerenti rispetto alla proposta di Allegri, per questo funzionano e si godranno Roma-Napoli dall’alto del ritrovato primo posto in classifica", la chiosa di Libero.
© RIPRODUZIONE RISERVATA