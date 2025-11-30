Inter, Lautaro è la certezza: Il Toro giudice severo, ma la verità è nei numeri

Una reazione istintiva in un momento complicato. A Madrid il momento del cambio nel corso del secondo tempo di Atletico-Inter fotografa il periodo di Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro è apparso stizzito e scuro il volto, attirando...

Alessandro De Felice Redattore 30 novembre 2025 (modifica il 30 novembre 2025 | 14:02)

Una reazione istintiva in un momento complicato. A Madrid il momento del cambio nel corso del secondo tempo di Atletico-Inter fotografa il periodo di Lautaro Martinez. Il capitano nerazzurro è apparso stizzito e scuro il volto, attirando l’attenzione delle telecamere.

Il Toro ce l’aveva con se stesso, insoddisfatto della prestazione offerta contro i Colchoneros.

“L’obiettivo del capitano è quello di assecondare ogni volta il primo comandamento che l’allenatore nerazzurro ha imposto a ciascuno nello spogliatoio: mostrare in ogni partita la miglior versione possibile” evidenzia il Corriere dello Sport.

L’astinenza da gol è la conseguenza, però, in un cortocircuito mentale, come confermato da Chivu.

“La poca lucidità sotto porta dell’ultimo periodo ha generato però un tormento interiore inevitabilmente controproducente - aggiunge il quotidiano - Continua a rimproverarsi, convinto che avrebbe potuto e dovuto garantire un apporto più consistente in termini di gol”.

Lo spirito di sacrificio e la generosità del Toro sono fuori discussione e chi gli sta intorno ne sottolinea a più riprese l’importanza a prescindere dal contributo in fase realizzativa: il momento di appannamento è palese, ma non per questo il capitano smette di essere trascinatore.

“La verità è che il numero 10 dell’Inter è diventato nel tempo il giudice più severo di se stesso”. E in questa stagione, il rendimento è più altalenante di quelle precedenti. Ma i numeri sono in linea con il rendimento:

“Al momento ha segnato 8 gol in 16 gare, per una media gol di 0,5 e una marcatura ogni 141'. Meglio dell'anno scorso, per intenderci: nel 2024/25 si era fermato a 24 gol in 53 partite, per una media di 0,45 e una rete ogni 169'. Soltanto nella stagione della seconda stella, nel quadriennio targato Inzaghi, aveva collezionato numeri molto migliori di oggi: 0,61 gol a partita, per un totale di 27 in 44, 1 ogni 147’.”

L’attacco dell’Inter cambia, tra volti e gerarchie, ma Lautaro Martinez resta il punto fermo attorno al quale continua a ruotare.

Oggi a Pisa, Lautaro toccherà quota 250 presenze in nerazzurro. “L’impegno contro il Pisa mette in palio una possibilità ghiotta di rivincita per l’argentino e il gruppo intero: un segnale importante darebbe nuovo vigore alle ambizioni dell’Inter”.