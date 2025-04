"E adesso non resta che la semifinale di coppa Italia dentro il catino di San Siro per togliere la scritta fallimento alla stagione rossonera". Così Franco Ordine, su Il Giornale, parla del derby di Coppa Italia e dei rossoneri. E parte dai problemi in difesa della squadra di Conceiçao: "Se tutte le volte il Milan deve partire da meno uno o addirittura meno due, non si può pensare che sia sempre in grado poi di rimediare, risalire la corrente e addirittura rimettere la testa sopra il pelo dell’acqua", si legge a proposito delle gare dei rossoneri riparate in rimonta.