Se c'è una pecca che l'Inter di Simone Inzaghi ha evidenziato in questa prima parte di stagione è, senza dubbio, la tenuta mentale (o fisica) nei minuti finali delle partite, che sono costati ai nerazzurri già parecchi punti in campionato, oltre alla sconfitta nella finale di Supercoppa Italiana. Questa l'analisi di Tuttosport:

"Visti i precedenti agli atti, il bilancio è da film horror: l’Inter, per i gol presi dopo l’ottantesimo minuto, ha perso - oltre alla Supercoppa - 7 punti in campionato e 1 in Champions. Gravissimo, in tal senso, pure il black-out di Leverkusen contro il Bayer: senza la rete presa nel recupero da Mukiele, l’Inter avrebbe avuto nelle prossime due gare (a Praga contro lo Sparta e in casa contro il Monaco) la possibilità di giocarsi il jolly di una sconfitta, avendo comunque la certezza di qualificarsi agli ottavi, invece ora avrà l’obbligo di fare punti in entrambe le gare".