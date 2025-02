L'ex arbitro Calvarese, su TuttoSport giudica la prestazione dell'arbitro di Inter-Genoa, Piccinini, sottolineando che la sua prestazione è buona ma con qualche sbavatura disciplinare. La partita del resto gli ha dato poco da pensare con l'unico episodio nel primo tempo: "Un contatto falloso poco fuori dall'area provocato da Martin che non prende il pallone ma Dumfries, non rilevato dall'arbitro. Dalle immagini tutto avviene a pochi millimetri fuori dalla linea laterale dell'area di rigore, ragione per il quale il VAR non può intervenire", si legge nella sua disanima.

Nel secondo tempo invece Piccinini, anche se era a pochi metri dal giocatore dell'Inter, non dà giallo aMkhitaryan per un fallo da dietro su Miretti lanciato in ripartenza e poi non dà giallo neanche a Masini per un intervento diretto su Lautaro. "Sbaglia a non ammonire entrambi", spiega l'ex arbitro. All'ultimo minuto di recupero c'è fallo su Martinez e non vale il gol del Genoa, giallo giusto per Ekuban che fa fallo sul portiere nerazzurro. "Piccinini sta crescendo - ha concluso Calvarese - anche nella gestione del rapporto con giocatori e panchine".