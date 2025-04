"Per completezza di posizioni, intelligenza tattica e piede raffinato, Joshua Kimmich è l’uomo che fa muovere i meccanismi del Bayern. Fermare lui vuol dire insabbiare la squadra. In Germania-Italia, quattro assist, oltre al gol su rigore. In pratica, su tutte le cinque reti del doppio confronto c’è stato il suo timbro. Nel Bayern, il figlio di una corista della chiesa di Rottweil, gioca al centro del campo e non sulla fascia come in nazionale. E da regista arretrato, guarda il gioco con una visione completa. Il Bayern sale anche a 3-3-2-2 e lui è il primo tre, quello che scende tra i difensori centrali", scrive La Gazzetta dello Sport.