Paolo Condò su Skysport ha parlato della prossima sfida dei nerazzurri, quella contro il Bayern Monaco. «Rispetto a quel 2010 questa Intercom'è? Questa non ha ancora dimostrato di essere forte come quella del 2010 che era fortissima, ma che aspira a farlo. Non dico sia più scarsa ma deve ancora affrontare i livelli di questa competizione che definiscono la vera forza di un gruppo. Io sono fiducioso specie sul quarto di finale contro il Bayern. E non solo per gli infortuni. Perché se andiamo a vedere l'assenza di Dumfries nell'Inter è molto pesante. Perché è diventato uno dei pilastri della squadra. Sono fiducioso e lo dico adesso. Considero molto giusto e molto bello che l'Inter insegua tutti i traguardi. Se per sfiga o altri motivi non dovesse raggiungerne neanche uno le mie critiche si fermeranno perché adesso ti dico che io ragionerei come ragionano loro. Se avesse fatto come l'anno scorso, puntare tutto sullo scudetto, probabilmente a quest'ora l'Inter avrebbe qualche punto in più e un margine di tranquillità. Ma la grande squadra per me deve ragionare come ragiona l'Inter».