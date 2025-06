L'Inter farà il suo esordio il 18 contro il Monterrey, sarà la prima per Chivu che ha detto di voler onorare al meglio questa competizione

Oggi prende il via il Mondiale per Club. L'Inter farà il suo esordio il 18 contro il Monterrey, sarà la prima per Chivu che ha detto di voler onorare al meglio questa competizione. Anche perché i soldi sul piatto sono tanti.

"Un miliardo di dollari. In euro, al cambio, fa 930 milioni. Insomma: una fortuna. E una certezza: comunque la si pensi, il divisivo Mondiale per Club che prenderà il via negli Stati Uniti questa notte è destinato a cambiare la storia del calcio. Ancora non possiamo sapere se sarà un successo o un flop, ma di sicuro l’organizzazione di un nuovo torneo in un sistema conservatore come quello del calcio rappresenta già di per sé una rivoluzione. E come tale, porterà un cambiamento", scrive La Gazzetta dello Sport.

"Innanzitutto dal punto di vista economico, visto che siamo di fronte alla manifestazione più ricca di sempre, che vale addirittura più della Champions, ormai l’Eldorado di ogni squadra europea: chi arriva fino in fondo può incassare fino a 117 milioni di euro. Già solo per la presenza, per intenderci, Inter e Juventus portano a casa sicuri 24 e 20 milioni. C’è però chi già si lamenta per la disparità di trattamento, perché non tutti guadagneranno allo stesso modo: sono le regole del mercato, il Real Madrid per la presenza incassa 36 milioni, l’Auckland 3,3", aggiunge il quotidiano.