Prosegue la preparazione dei nerazzurri in vista degli ottavi di finale: a guidare il gruppo ci sarà il capitano

Fabio Alampi Redattore 29 giugno 2025 (modifica il 29 giugno 2025 | 13:46)

Prosegue la preparazione dell'Inter in vista degli ottavi di finale del Mondiale per Club: i nerazzurri affronteranno lunedì sera il Fluminense. Una sfida, quella contro i brasiliani, che non può non avere un significato particolare per un argentino come Lautaro Martinez.

Così scrive il Corriere dello Sport: "In questo Mondiale per club il Toro infatti ha siglato due reti, una contro il Monterrey e una contro gli Urawa Reds, in un due match molto complicati in cui c'era da rimediare allo svantaggio iniziale. Al momento la sua media realizzativa è di un gol ogni 84 minuti, in attesa degli ottavi di finale di domani sera contro il Fluminense. In carriera ha già fatto gol a club brasiliani, ossia Vasco da Gama e Cruzeiro in Coppa Libertadores quando vestiva la maglia del Racing, mentre il confronto con il club di Rio de Janeiro sarà il primo in assoluto nella sua carriera.

Adesso l'obiettivo che ha in testa il centravanti argentino è quello di arrivare fino in fondo nel nuovo torneo voluto dalla Fifa, con l'obiettivo di chiudere la stagione con almeno un trofeo all'attivo prima di staccare la spina per andare in vacanza".