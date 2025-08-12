CdS – Monza-Inter, un solo assente per Chivu e occasione per tanti

Bonny e Lautaro sono i due più in forma dell'attacco nerazzurro e Thuram ha tutto il tempo per riprendere la condizione e lo smalto dei tempi migliori. "In Brianza almeno in partenza Chivu pensa di ripresentare il 3-5-2, con Dumfries che potrebbe sfilare la maglia da titolare a Luis Henrique sulla destra e con Sucic sempre in corsia di sorpasso a centrocampo su Mkhitaryan. Il croato ha ben impressionato fin da subito palla al piede e nelle incursioni, ma il tecnico nerazzurro vuole vederlo crescere anche in fase di copertura per dare maggior protezione alla difesa", aggiunge il Corriere dello Sport.

Test importante anche per Pavard, sia per questioni di mercato sia perché dovrebbe anche rientrare Bisseck, anche lui al centro di diverse voci. Rientrerà anche Zielinski, che ha smaltito il problema fisico ed è pronto a rientrare a disposizione di Chivu. L'unico assente dovrebbe essere Frattesi, visto che ci sarà anche Josep Martinez (prevista staffetta con Sommer). Il pacchetto arretrato sarà l’osservato speciale della serata, con l’obiettivo di ridurre sempre più al minimo le disattenzioni mostrate in queste prima uscite di calcio d’agosto. Sarà un test significativo anche per Pavard, che da questa fase in poi avrà la concorrenza del rientrante Bisseck, pronto a spiccare il volo come titolare nella posizione di braccetto destro. L’altro volto al rientro sarà quello del polacco Zielinski (potrebbe entrare nel secondo tempo), tornato ad avere una buona condizione dopo la rincorsa delle scorse settimane.