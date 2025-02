Come sottolineato da La Gazzetta dello Sport, Motta potrebbe dover fare a meno di un titolare: "Alla ripresa degli allenamenti Andrea Cambiaso ha continuato con il lavoro differenziato e questo significa che, a due giorni da Juventus-Inter, la sua titolarità è sempre più da escludere. Il fastidio alla caviglia che lo sta tenendo fuori dai convocati da un paio di settimane è lo stesso che aveva ostacolato per 15 giorni il suo inizio di dicembre e finché il calciatore non sentirà più dolore, Thiago Motta dovrà aspettare per averlo in gruppo e, di conseguenza, in campo. Per uno spazio in lista per la partita di domenica c’è ancora speranza ma, ogni giorno che passa, l’orizzonte si sposta sulla trasferta olandese in casa del Psv Eindhoven del prossimo mercoledì. Resta indisponibile Pierre Kalulu, come i lungodegenti Arkadiusz Milik, Gleison Bremer e Juan Cabal"