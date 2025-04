"L’allenatore che dimorava solo «dopo Dio», rischia di affogare in un po’ troppo «io»", aggiunge. E si riferisce ad altri episodi che si sono registrati nella sua esperienza in Turchia. "Non si è risparmiato niente, aggiornando semmai il suo già vasto repertorio: tifosi avversari accusati di «saltare come scimmie», il calcio turco definito sporco e corrotto, gli arbitri palesemente perculati. A Istanbul e dintorni è un personaggio talmente popolare da comparire in piazza sugli striscioni dei protestanti anti-Erdogan, in panchina però ha già collezionato cinque rossi e quattro settimane di squalifica. Ostinato e contrario, come sempre. Ma anche un filo grottesco, più che sopra le righe ormai direttamente fuori dal pentagramma, intossicato da se stesso".