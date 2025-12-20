CdS – Bologna-Inter, Chiffi da 4.5. Lo salva Maresca al VAR

La gara che si è giocata ieri sera a Riyad con gli episodi passati in rassegna

La moviola del Corriere dello Sport sulla semifinale di Supercoppa tra Bologna e Inter porta ad un 4.5 di Chiffi per gli episodi della gara. "Se per mezz'ora c'era stata l'illusione su una possibile redenzione arbitrale dopo Napoli-Milan, già dalla prima vera decisione Chiffi mantiene la linea insufficiente del collega Zufferli", si legge sul quotidiano.

"La serata araba prende la piega sbagliata al 33' pt quando Castro e Bisseck vanno a contendersi il pallone in area Inter: il difensore nerazzurro prova a prendere il pallone di testa, ma colpisce soltanto col braccio, che è in posizione punibile. Il richiamo del Var lo salva, ma ci mette comunque un bel po' a decidere allo schermo", si legge sul rigore assegnato al Bologna per il fallo di mano di Yann Bisseck.

"Nella ripresa commette un altro errore indicando immediatamente il dischetto dopo un presunto contatto tra Bonny ed Heggem. Anche in questo caso viene chiamato all'on field review: l'attaccante dell'Inter cerca il contatto allargando la gamba, ma colpisce il difensore del Bologna. Chiffi se ne rende conto e dopo aver chiuso la revisione ammette: «Il 14 dell'Inter non subisce alcun fallo»", invece si legge a proposito del rigore assegnato e poi tolto a Bonny.

Quindi 6 a Maresca che era al VAR: salva il collega dalle due sviste, la prima per un fallo di mano e un rigore non dato, la seconda per un contrasto di gioco in cui di fatto poi non è stato riscontrato il fallo del giocatore del Bologna sull'attaccante nerazzurro.