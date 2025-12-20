L'analisi di Repubblica sulla sconfitta, dopo i calci di rigore, dell'Inter contro il Bologna in Supercoppa

Matteo Pifferi Redattore 20 dicembre 2025 (modifica il 20 dicembre 2025 | 12:46)

"Una volta è la papera di Radu. Un'altra, una prodezza di Orsolini. Stavolta a Riad, a confermare che il Bologna è la bestia nera dell'Inter, dopo un 1-1 onesto, sono stati il portiere Ravaglia, che ha parato due rigori nella serie finale, e Ciro Immobile, che ha segnato il suo, l'ultimo. I rossoblù volano a novanta minuti dalla prima Supercoppa della loro storia: lunedì sfideranno il Napoli". Apre così l'articolo di Repubblica sul KO dell'Inter dopo i calci di rigore.

"Il Bologna sogna, sostenuto da 500 tifosi arrivati dall'Emilia, pieni di speranza nonostante la sconfitta con la Juve, e con la consapevolezza che il Napoli è battibile: è già successo al Dall'Ara lo scorso 9 novembre. L'Inter si trova invece a fare i conti con l'ennesimo scontro diretto perso, il sesto su sette totali. Una statistica troppo chiara per scomodare fortuna e sfortuna", aggiunge poi il quotidiano.

"L'Inter, come la diavolina, nel primo tempo si è incendiata subito ma è durata poco. Al gol di Thuram, dopo 73 secondi, sono seguite un paio di occasioni, scenografiche ma entrambe in fuorigioco, utili solo a scuotere Ravaglia", prosegue Repubblica che sottolinea come il Bologna sia uscito alla distanza e abbia meritato il pareggio, arrivato su rigore per il tocco di braccio di Bisseck.

Nella ripresa l'Inter ha fatto la partita ma Ravaglia è stato insuperabile. Anche Martinez, però, ha messo in mostra il suo talento con una grande parata nel finale su Fabbian. A decidere la partita sono stati i calci di rigore, battuti molto male dall'Inter, con Immobile che ha regalato il pass per la finale ai rossoblù.