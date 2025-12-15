L'Inter, con la vittoria di ieri contro il Genoa, balza in testa alla classifica. Ora rimane un ultimo step da raggiungere per il definitivo decollo

L'Inter, con la vittoria di ieri contro il Genoa, balza in testa alla classifica. Ora rimane un ultimo step da raggiungere per il definitivo decollo

"Natale al primo posto. L’Inter gira il suo cinepanettone improvvisato senza sbagliare il ciak e mostrando più facce nella stessa partita. Prima quella dura e spietata di chi vuole piantare il bandierone in vetta anche tra qualche mese e segna due gol nel primo tempo. Poi quella concentrata di chi sa soffrire per difendere il tesoro dalle folate piratesche del Genoa di De Rossi, che accorcia a metà ripresa. Milan e Napoli rallentano inaspettatamente e la squadra di Chivu le sorpassa. Tutte e tre adesso volano in Arabia e saltano un turno di campionato, che recuperano a gennaio, quindi solo la Roma (che deve giocare contro Como e Juve) può agganciare sotto l’albero i nerazzurri", ricorda il Corriere della Sera.

"Come è noto, con Inzaghi (grazie ai cinque cambi) il giocatore ammonito usciva appena possibile. Con Chivu no e in questo caso l’Inter paga l’episodio e deve soffrire un po’: Akanji — centrale inaspettato fino a qualche settimana fa, ma vero uomo chiave per tenere la difesa molto alta e la squadra compatta — prima viene dirottato sul centro-destra, poi nel finale con l’ingresso di De Vrij chiude davanti alla difesa (lo faceva anche al City, anche in finale di Champions con l’Inter), interpretando anche il ruolo di mediano di rottura che in effetti l’Inter non ha nel cast".

"Ma è chiaro che i nerazzurri hanno molte altre cose, che le consentono di gestire la fatica della Champions e fare la differenza, a maggior ragione con le provinciali, contro le quali, come recita un vecchio adagio, si vincono gli scudetti. Il doppio sorpasso a quota 33 dice che la proiezione del traguardo è a 84 punti, quindi il passo dell’Inter è sempre più convinto. E nel giro di un mese, con la sfida alla prima di ritorno con il Napoli (ma anche con l’imminente Supercoppa in Arabia) si capirà se anche il problema degli scontri diretti può essere risolto in fretta: derby a parte, l’Inter li avrà tutti in casa", precisa il quotidiano.