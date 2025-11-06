Insufficiente. Assegnato e poi tolto con OFR il rigore frettolosamente assegnato all’Inter dal portoghese Godinho: bellissimo slalom in area di Bisseck che però, sull’ultima finta, aggancia la gamba destra di Arad, che è già a terra ferma. Non c’è alcun aggancio, solo un contatto, che l’arbitro ha visto al contrario. Revisione e penalty tolto. Arad aveva corso più d’un rischio quando aveva toccato con il ginocchio destro il piede destro di Frattesi che stava correndo ed era in vantaggio.