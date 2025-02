Gli episodi da moviola di Fiorentina-Inter , analizzati dalla Gazzetta dello Sport. Nessuna polemica particolare ieri sera nella serataccia del Franchi per la squadra di Simone Inzaghi, che si era lamentato per diverse sviste proprio post derby.

"Partita abbastanza corretta e senza macchie per Doveri che giudica bene gli episodi principali, anche se qualche volta fischia un po’ troppo. Al 30’ del primo tempo annullato un gol all’Inter per fuorigioco: in effetti Carlos Augusto parte in posizione irregolare sul tiro di Bastoni.