Moviola GdS – Di Bello scontentata tutti: Carlos Augusto ammonito per intervento sul pallone

Il direttore di gara di Udinese-Inter si perde su alcune azioni clamorose. Una su tutte l'intervento sul pallone del difensore brasiliano
Andrea Della Sala Redattore 

Il direttore di gara di Udinese-Inter si perde su alcune azioni clamorose. Una su tutte l'intervento sul pallone del difensore brasiliano Carlos Augusto. Questa la moviola de La Gazzetta dello Sport:

Il match scorre via fino al 68’, poi lo accende un blackout di Di Bello. Prima fischia punizione dal limite per mani di Kabasele su rimpallo con un compagno. Poi pasticcia su un’azione d’attacco dell’Udinese in cui Davis, involatosi verso la porta, viene fermato da Carlos Augusto, netto sul pallone: ammonito l’interista e proteste di entrambe le squadre, per un giallo inesistente e per rosso da chiara occasione da gol; il Var in questo caso non può intervenire.

