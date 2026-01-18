Il direttore di gara di Udinese-Inter si perde su alcune azioni clamorose. Una su tutte l'intervento sul pallone del difensore brasiliano Carlos Augusto. Questa la moviola de La Gazzetta dello Sport:
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news rassegna stampa Moviola GdS – Di Bello scontentata tutti: Carlos Augusto ammonito per intervento sul pallone
news
Moviola GdS – Di Bello scontentata tutti: Carlos Augusto ammonito per intervento sul pallone
Il direttore di gara di Udinese-Inter si perde su alcune azioni clamorose. Una su tutte l'intervento sul pallone del difensore brasiliano
Il match scorre via fino al 68’, poi lo accende un blackout di Di Bello. Prima fischia punizione dal limite per mani di Kabasele su rimpallo con un compagno. Poi pasticcia su un’azione d’attacco dell’Udinese in cui Davis, involatosi verso la porta, viene fermato da Carlos Augusto, netto sul pallone: ammonito l’interista e proteste di entrambe le squadre, per un giallo inesistente e per rosso da chiara occasione da gol; il Var in questo caso non può intervenire.
© RIPRODUZIONE RISERVATA