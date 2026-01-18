"Come complicarsi la vita: gara che stava scorrendo via senza casi né tensioni fra i giocatori (a parte lo scambio fra Sommer e Ekkelenkamp, bloccata che sembrava il papà che prende i figli per la collotta), Di Bello in pochi minuti commette due errori che potevano avere conseguenze: un tocco di mano di Kabasele (gli prende la pancia), un intervento di Carlos Augusto chiaramente sul pallone trasformato in punizione giallo".

Questi gli episodi nel dettaglio: "Zanoli di testa manda il pallone sulla pancia di Kabasele, che arretra la mano sinistra: movimento che fa fischiare a Di Bello una punizione dal limite per l’Inter che non c’era, il pallone finisce sulla pancia, fosse stato mano sarebbe stato comunque non punibile. Pensate avesse segnato... Carlos Augusto in scivolata colpisce nettamente prima il pallone poi, per dinamica, arriva il contatto con Davis e scatta addirittura il giallo. Non c’era fallo né ammonizione (figurarsi il rosso che chiedeva l’Udinese). Due scelte folli".