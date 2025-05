L'Inter non è riuscita a vincere per un calcio di rigore assegnato alla Lazio nei minuti finali della gara. Decisione che ha fatto infuriare i nerazzurri

L'Inter non è riuscita a vincere per un calcio di rigore assegnato alla Lazio nei minuti finali della gara. Decisione che ha fatto infuriare i nerazzurri, tanto da non presentarsi per le interviste del post partita. Questo il commento agli episodi arbitrali:

"Al 23’ p.t. Rovella contrasta Bisseck nell’area laziale con entrambe le mani. Contatto lieve, Chiffi fa proseguire, ma restano molti dubbi. Al 39’ p.t. nell’area interista Bisseck dà una manata a Gila, il nerazzurro è voltato, il colpo è involontario, giusto non intervenire. Al 27’ s.t. l’1-1 della Lazio: gol regolare perché, sul tiro di Marusic, Vecino (che dà poi l’assist a Pedro) è tenuto in gioco da Bastoni. Al 34’ s.t. sul 2-1 dell’Inter proteste laziali per un presunto fallo di Thuram su Marusic: si tengono entrambi. Al 41’ s.t. Castellanos cerca di superare Bisseck in area, l’interista allarga il braccio: il Var chiama Chiffi, restano dubbi. Al 51’ s.t. annullato un gol ad Arnautovic per fuorigioco, evidente anche senza l’ausilio del Var", analizza La Gazzetta dello Sport.