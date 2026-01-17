Il quotidiano pone l'accento sul giocatore dell'Inter che ha giocato anche con la maglia dell'Udinese da giovanissimo

Eva A. Provenzano Caporedattore 17 gennaio 2026 (modifica il 17 gennaio 2026 | 13:16)

"Arrivò in Friuli nel 2011, quando era ancora un ragazzino e adesso è un campione affermato". Così Il Messaggero Veneto parla di Zielinski, ex della sfida che si gioca oggi alle 15 a Udine. "Quando era arrivato in Friuli era la prima esperienza lontano dalla Polonia, 17 anni, non sapeva neanche l'inglese. Ma per tutti era un predestinato. Trasformare le parole in fatti non è una missione per tutti. Piotr Zielinski ce l’ha fatta, confermando le aspettative. E se è vero che, ormai, si è perso il conto delle gare affrontate da avversario dell’Udinese, è altrettanto vero che il centrocampista – pur non indicato alla vigilia tra i possibili titolari – si presenterà ai Rizzi da campione affermato", scrive il quotidiano del giocatore nerazzurro.

"I numeri, e il ruolo che ricoprirà in campo, sono più potenti di ogni riflessione. Con la partita giocata due giorni fa col Lecce, infatti, il 30enne slesiano ha raggiunto quota 406 presenze in Serie A, l’unico campionato in cui si è esibito in carriera. Tra i professionisti in attività del massimo torneo italiano, solo Lorenzo De Silvestri, capitano del Bologna, e l’altro nerazzurro Francesco Acerbi hanno fatto meglio di lui. Il terzino e il difensore centrale hanno totalizzato sinora rispettivamente 457 e 417 “gettoni” in A. “Zielu” ha appena superato Juan Cuadrado, esterno del Pisa, ex Udinese come il polacco, fermo a quota 405 dallo scorso novembre (è infortunato)", scrive ancora del polacco il giornale.

Zielinski è tra i giocatori stranieri più presenti nella storia della Serie A, è al sesto posto. Ha vinto lo scudetto con la maglia del Napoli. Non è atteso da titolare. "Chivu potrebbe farlo rifiatare dopo avergli affidato le chiavi della regia col Lecce. I nerazzurri vogliono continuare a correre per consolidare il proprio vantaggio su Napoli e Milan: per questo, o dall’inizio o a gara in corso, hanno bisogno della qualità di Zielinski, che dopo la prima, poco continua, stagione all’Inter sta convincendo tutti".