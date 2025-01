"Poi c’è - anzi, non c’è - Olivera che con la sua «lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra» è da considerare senza ombra di dubbio estraneo alla prossima sfida ma anche a quelle che verranno con la Roma, l’Udinese, la Lazio e il Como: con certi accidenti, ci sono pochi miracoli da fare, e un mesetto va messo in preventivo. Olivera si è fermato venerdì scorso, in allenamento, e per febbraio va considerato inabile, ma farà di tutto per esserci per l’Inter, big match del 2 marzo", aggiunge Gazzetta.