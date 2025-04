Il pari di Bologna commentato da il quotidiano Il Mattino che racconta un Napoli doppio. "Così come era accaduto contro il Milan, non è riuscito a giocare con la stessa scioltezza, la stessa fame e la stessa personalità nella ripresa. È addirittura scomparso dal campo. Il Bologna si è impadronito della partita e ha trovato il pareggio", si legge.

"In affanno gli azzurri, i cambi ordinati dall’alto da Conte non hanno cambiato la scena. Forte è il rammarico per avere sprecato la chance di andare a un punto dall’Inter. Il Napoli non è riuscito a imporsi sul Bologna, ne è stato schiacciato e così non ha portato a casa i tre punti: l’ultima vittoria esterna risale al 18 gennaio. Cosa accade alla squadra tra un tempo e l’altro? Sette punti persi negli ultimi due mesi dalla prima alla seconda frazione. Pur essendo in vantaggio, subisce la pressione dell’avversario e cala fisicamente", scrive ancora il Mattino.