"La sfida arriva all’ottava giornata di un mondo ribaltato: Inter reduce da sette successi, e come sono arrivati è più importante dei risultati stessi, Napoli letteralmente sull’orlo di una crisi di nervi per i due ko di fila e i sei gol del Psv che fanno malissimo. In mezzo, il Milan che si fa fermare dal Pisa invogliando gli inseguitori all’impensabile sorpasso. Chivu può assestare il colpo di grazia? Ma avete mai visto Conte fuori dai giochi a ottobre? Con un paradosso: Napoli tra sprofondo e testa. L’importante è resistere allo scivolosissimo gioco del più forte che cambia ogni settimana.