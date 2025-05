"Caldi negli anni anche i tavoli sul mercato: la prima volta che Beppe e Aurelio si trovarono da buoni amici a trattare era il lontano 2008 e il doriano Maggio passava al Napoli. Otto anni dopo, estate 2016, la guerra di nervi toccò un picco impensabile: l’allora a.d. della Juve pagò sull’unghia la clausola di Higuain; Aurelio, finito in contropiede, si consolò con 90 milioni freschi in cassa. «Non ti stai comportando bene con Zielinski...», dirà anni dopo De Laurentiis al Marotta nerazzurro, che stava per sfilargli a zero il polacco: era il gennaio 2024, atmosfera più distesa perché, al netto delle pubbliche schermaglie, i rapporti sono sempre rimasti buoni. Quest’anno, dopo lo scontro diretto a San Siro, a Conte non era andato giù il rigore per l’Inter e l’uso della Var. Per rispondere alla polemica con il presidente nerazzurro, un furente Aurelio aveva twittato da Los Angeles: «Beppe ha detto parole fuori luogo, Antonio ha ragione!». Già, Antonio, il comandante scelto da Marotta per trionfare, prima a Torino e poi a Milano, e ora rivale vicino al secondo scudetto dell’era De Laurentiis. In fondo, il tecnico capolista finisce per unire i presidenti in lotta: quel filo teso, però, è ad altissima tensione", racconta Gazzetta.