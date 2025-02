"Più tricolore di così non si può. E non inganni la bandiera a stelle e strisce piazzata in cima all’Inter da Oaktree: pronti via, non appena diventato proprietario del club nerazzurro, il fondo californiano ha nominato presidente Beppe Marotta da Varese. Un italiano partito dalla provincia e arrivato in cima, alla guida dell’Inter undici anni dopo Massimo Moratti, ultimo numero uno nerazzurro di casa nostra prima di Thohir e Zhang", sottolinea La Gazzetta dello Sport.