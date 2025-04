Il Mattino – Conte coccola e strapazza Lukaku: è la sua centrale elettrica

"Difende tutti i i santi palloni. Guadagna e apre spazi, segna e fa segnare. Mezza squadra più il suo allenatore. Cuore, piedi e testa. Quello che voleva ed ha ottenuto Conte, ora il nome di Lukaku scintilla a in faccia ai maligni e ai superbi, ai diffidenti e a chi lo pensava sorpassato. Ma come un diesel, un vecchio motore diesel, Lukaku si sta riscaldando per un finale di campionato che non si i vedeva da anni, e che grazie alla sua super partita può ancora sfoderare un colpo di scena pallonar-hollywoodiano. Attore e protagonista: Romelu Lukaku. Regista: Antonio Conte. I due si parlano, si ascoltano, si abbracciano quando il belga per due volte apre la porta a Scott McTominay e nel mezzo segna pure il due a zero. Più l'Empoli picchia, marca, stringe su Lukaku, più l'attaccante resiste, apre e fugge quel tanto che basta per dominare la partita con i suoi piedi e il suo corpaccione e Conte impazzisce, perché sa che è una sua scommessa vinta e che potrebbe anche essere la scommessa più bella della sua vita calcisti-