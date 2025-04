Al di là di un pizzico di delusione per il secondo tempo col Bologna, più che per il pareggio, a Napoli continuano, ovviamente a sognare lo scudetto. Il confronto con l'Inter non è ancora finito. Il quotidiano Il Mattino a questo proposito scrive: "Non ci sono lacrime da inghiottire. Perché questo non è pareggio che infrange il sogno, anzi lo alimenta ancora. Ma nello spogliatoio gli azzurri hanno la faccia di quelli che se la sono vista brutta. Conte ha seguito la gara con l’altro Conte, Gianluca. Due fratelli diversissimi: uno sempre in piedi, nella saletta riservata del Dall’Ara. Arrabbiato, urlante, irritato, mai contento. L’altro inchiodato sul suo pc, silenzioso, a battere ripetutamente sui tasti per le statistiche".