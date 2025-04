L'Inter ha da recriminare per un episodio nel finale in are di rigore della Roma. Il difensore nerazzurro non riesce a colpire perché trattenuto

Andrea Della Sala Redattore 28 aprile 2025 (modifica il 28 aprile 2025 | 09:19)

L'Inter ha da recriminare per un episodio nel finale in are di rigore della Roma. Il difensore nerazzurro Bisseck non riesce a colpire perché trattenuto da Ndicka. Questa la moviola de La Gazzetta dello Sport:

Al 3’, Mancini trattiene Lautaro in situazione pericolosa: giallo giusto e non da rosso per mancato possesso e difendente in... agguato. Al 6’, gol annullato a Frattesi: fuorigioco. Al 17’ manca il giallo a Koné su Barella: pallone a media altezza, i tacchetti del romanista impattano la tibia dell’interista. Al 45’, giallo a Lautaro per la manata a Mancini che crolla: eccessivo. Al 35’ e al 42’ s.t., in area-Roma, niente fra Ndicka e Dumfries. Al 43’, evidente trattenuta molto prolungata di Ndicka a Bisseck e nel duello non esiste fallo dell’interista. Il romanista si preoccupa dell’uomo disinteressandosi della palla: era rigore.