"Il vecchio Thuram lo ha ammesso candidamente, nel derby di Italia tiferà sempre Juventus perché quelle cinque stagioni vissute a Torino, in una difesa d’acciaio davanti a Buffon, non si dimenticano: Marcus si è messo da tempo l’anima in pace, anzi ha capito le ragioni paterne. Si è consolato nell’aver visto Lilian a San Siro nella stagione della stella in pose impensabili: una volta aveva una maglia nerazzurra addosso; un’altra, nel giorno dello scudetto, era sotto la Curva Nord che cantava «chi non salta juventino è». Il Var non ha visto neanche un accenno di saltello. Ciò che conta, però, è stare vicino ai figli, soprattutto in un momento così intenso, anche se in realtà già dall’estate Lilian va su e giù sulla A4 : un po’ a Milano a coccolare il nerazzurro, un po’ di più a Torino perché il bianconero è più giovane e al primo anno di ambientamento. In realtà, entrambi si trovano benone nelle rispettive città e stanno mettendo radici: Marcus porta buon umore in tutta la truppa di Inzaghi, vedere con che outfit si presenterà ad Appiano è ormai lo sport preferito dei compagni; Khephren, un filo più timido, sta aiutando l’adattamento di Kolo Muani, ma ha legato soprattutto con Tim Weah. Del resto, anche i loro padri erano stati compagni ed amici al Monaco".