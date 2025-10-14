Inter e Milan continuano a lavorare per il nuovo San Siro. Superato l’ostacolo più grande ovvero l’approvazione della delibera dell’attuale impianto e delle aree limitrofi ai club da parte del Consiglio comunale, ora l’obiettivo è il rogito entro il 10 novembre.

“Se l’operazione non avvenisse in tempo, non ci sarebbe più modo di intervenire sulla struttura come invece i due club hanno in mente di fare”.

Nell’incontro di ieri a Palazzo Madama tra il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, Beppe Marotta e Katherine Ralph, rispettivamente presidente dell’Inter e top manager di Oaktree, il fondo proprietario del club nerazzurro, oltre a Paolo Scaroni, presidente del Milan, Lord Norman Foster, novantenne fondatore dello studio Foster + Partners, architetto che ha accolto la responsabilità del progetto del nuovo impianto milanese, e David Manica, numero uno dell’altro studio coinvolto, si è parlato dello sviluppo del nuovo stadio, che dovrebbe essere da circa 71.500 posti.