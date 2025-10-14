"Pio non si tirerebbe indietro qualora la scelta ricadesse su di lui, darebbe seguito a quanto di buono fatto in questo periodo magico: il primo gol in Serie A contro il Cagliari, l'esordio in Nazionale e la rete nella partita dell'Italia contro l'Estonia da subentrato come in Sardegna. Più probabile, però, che giochi a partita in corso. Quella di Pio resta comunque una bella favola di calcio italiano che fa tanta fatica a sfornare talenti. I ritlettori sono tutti puntati su di lui, forse le attese sono anche eccessive, quasi a voler riabilitare un sistema che ha fallito. Lo dicono le ultime due mancate qualificazioni al Mondiale. Quello del 2026 in America, invece, rappresenterebbe un grande traguardo per il ragazzino di Castellammare di Stabia che tornerà utile anche Chivu in vista della delicatissima partita contro la Roma. L'Inter ha perso Thuram per un infortunio bicipite femorale (salterà due partite) e Lautaro rientrerà dall'Argentina sul filo, disponibile ma stanto per giocare all'Olimpico dopo essere sceso in campo stanotte contro il Portorico a Miami".

"Dunque, il tecnico romeno dovrebbe partire con lui e Bonny davanti ma è molto probabile che Esposito giochi uno spezzone di partita. In nerazzurro lo stanno coccolando da tempo e se lo vogliono tenere stretto. Sarebbero già iniziati i colloqui per un aumento dell'ingaggio proprio per non rischiare di perderlo. Ora Esposito guadagna 300 mila euro l'anno, ma le prospettive sono enormi, Marotta lo sa e probabilmente il ritocco all'ingaggio arriverà prima della convocazione al Mondiale", aggiunge il quotidiano.