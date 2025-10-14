FC Inter 1908
Messaggero – Inter, iniziati colloqui per il rinnovo di Esposito: “Ecco quando la fumata bianca”

L'Inter non vuole lasciarsi sfuggire il giovane attaccante e avrebbe già iniziato a parlare del prolungamento del contratto
Pio Esposito è l'uomo del momento. Dopo il gol alla Nazionale, l'attaccante dell'Inter potrebbe trovare spazio (all'inizio o a gara in corso contro Israele e contro la Roma). Intanto in casa nerazzurra si pensa già al futuro.

"Sul più bello Moise Kean alza bandiera bianca, la distorsione alla caviglia lo costringe a tornare a Firenze e lascia il ct Gattuso con un buco in attacco. La scelta su chi piazzare accanto a Retegui non è delle più facili: meglio puntare su Pio Esposito, reduce da una settimana da sogno, o su Raspadori da sempre una garanzia in nazionale? Sfruttare l'entusiasmo dell'attaccante interista potrebbe diventare la mossa giusta, non solo per superare Israele ma anche per avvicinare gli azzurri al Mondiale. Rino, lì davanti, cerca certezze e forse dare a Pio Esposito parte del peso del reparto offensivo in una partita chiave potrebbe rivelarsi una mossa azzardata", scrive il Messaggero.

"Pio non si tirerebbe indietro qualora la scelta ricadesse su di lui, darebbe seguito a quanto di buono fatto in questo periodo magico: il primo gol in Serie A contro il Cagliari, l'esordio in Nazionale e la rete nella partita dell'Italia contro l'Estonia da subentrato come in Sardegna. Più probabile, però, che giochi a partita in corso. Quella di Pio resta comunque una bella favola di calcio italiano che fa tanta fatica a sfornare talenti. I ritlettori sono tutti puntati su di lui, forse le attese sono anche eccessive, quasi a voler riabilitare un sistema che ha fallito. Lo dicono le ultime due mancate qualificazioni al Mondiale. Quello del 2026 in America, invece, rappresenterebbe un grande traguardo per il ragazzino di Castellammare di Stabia che tornerà utile anche Chivu in vista della delicatissima partita contro la Roma. L'Inter ha perso Thuram per un infortunio bicipite femorale (salterà due partite) e Lautaro rientrerà dall'Argentina sul filo, disponibile ma stanto per giocare all'Olimpico dopo essere sceso in campo stanotte contro il Portorico a Miami".

"Dunque, il tecnico romeno dovrebbe partire con lui e Bonny davanti ma è molto probabile che Esposito giochi uno spezzone di partita. In nerazzurro lo stanno coccolando da tempo e se lo vogliono tenere stretto. Sarebbero già iniziati i colloqui per un aumento dell'ingaggio proprio per non rischiare di perderlo. Ora Esposito guadagna 300 mila euro l'anno, ma le prospettive sono enormi, Marotta lo sa e probabilmente il ritocco all'ingaggio arriverà prima della convocazione al Mondiale", aggiunge il quotidiano.

