Inter e Milan proseguono nel progetto del nuovo San Siro, con due club hanno deciso di rimanere insieme anche nell'impianto che prenderà il posto del vecchio Meazza. Così scrive il Corriere dello Sport: "La collaborazione tra Milan e Inter per la realizzazione del nuovo stadio si è intensificata sempre di più negli ultimi mesi. Dopo anni di tentativi a vuoto, i due club nello scorso novembre hanno firmato il rogito per l'acquisizione dello stadio San Siro e le aree circostanti per 197 milioni di euro.

Da quel momento i rapporti tra Milan e Inter si sono intrecciati ancora di più a livello dirigenziale, con i due presidenti, Paolo Scaroni e Giuseppe Marotta, che quotidianamente si aggiornano sull'avanzamento dell'aspetto burocratico. I lavori dovrebbero cominciare nel 2027 con lo scopo di concludere la realizzazione del nuovo impianto nel 2031, in tempo per gli Europei del 2032. I club hanno affidato il progetto stadio agli studi Foster e Manica. La spesa complessiva è stimata tra 1,2 e 1,5 miliardi di euro, di cui 800 mila solo per il nuovo impianto, che avrà una capienza di circa 71500 posto, poco meno dell'attuale San Siro. I due club stanno lavorando a braccetto per un'opera di riqualifica dell'intero quartiere".