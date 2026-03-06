Si avvicina il giorno del derby di Milano. L'Inter riprende oggi a lavorare ad Appiano Gentile dopo il giorno di riposo concesso da Chivu: le difficoltà maggiori riguardano l'attacco, con Lautaro infortunato e Bonny che proverà a stringere i denti per poter essere almeno in panchina.

Scelte obbligate in avanti, come ricorda il Corriere dello Sport: "Dopo il giorno di riposo oggi la squadra tornerà ad allenarsi ad Appiano, dove ieri (a proposito di attaccanti) si è comunque presentato Bonny per completare il suo percorso di recupero individuale che lo porterà ad aggregarsi al gruppo nella giornata odierna. Il francese punta almeno alla convocazione, in modo da esserci come alternativa a gara in corso, mentre dall'inizio la coppia obbligata sarà composta da Pio Esposito e Thuram, chiamati a non far rimpiangere l'assenza del capitano".