"È mutata l’operatività della società e la svolta è dettata anche dalla presenza costante dei manager del fondo Usa in sede: non è passata settimana, in questi sei mesi, in cui non ci sia stata almeno una loro figura in viale della Liberazione. Questo passaggio non è banale. Per dire: snellisce le procedure. Le deleghe restano ampie, ma le decisioni collegiali ora si prendono con maggiore rapidità. È così anche in tema di mercato. O di rinnovi: è accaduto spesso, in passato, che i dirigenti dell’Inter restassero impantanati in trattative infinite (si pensi all’accordo con Lautaro), salvo poi vederle complicarsi o in alcuni casi sfumare", precisa La Gazzetta dello Sport.