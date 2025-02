A Inzaghi mancherà uno dei finalisti di Qatar ’22: Marcus Thuram. L’attaccante ha recuperato, ma solo per la panchina. Niente derby col fratellino Kephren, almeno all’inizio. Assenza pesante perché l’Inter perde in un colpo solo il bomber della squadra (13 gol), terzo del campionato, ma soprattutto una pedina tattica fondamentale, per l’abilità di rialzare la squadra in ripartenza, di sbranare la profondità e di lavorare duro anche senza palla. Al suo posto, giocherà Taremi, preferito ad Arnautovic. Anche per l’iraniano un’occasione di svolta, per dare senso a una stagione che per ora si riassume in due rigori, uno in Champions League, uno in A.